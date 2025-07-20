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سارة الساكت ...مبارك التخرج

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سارة الساكت
 
الأحد، 20-07-2025 03:53 م
الوكيل الإخباري-    الاهل والاصدقاء يرفعون أسمى آيات التهاني والتبريكات للطالبة المجتهدةاضافة اعلان

سارة محمد شوكت الساكت بمناسبة النجاح والتفوق في تخصص تسويق رقمي في كلية الأعمال بجامعة عمان العربية بمعدل ٤/٤  الاولى على الدفعة .

كل الأمنيات لها بمزيد من التقدم والنجاح في مسيرتها العملية والمهنية، وإلى الأمام دائمًا في خدمة العلم والوطن 

مبارك ومنها للأعلى دائماً ..
 
 
gnews

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