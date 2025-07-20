سارة الساكت ...مبارك التخرج

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الوكيل الإخباري- الاهل والاصدقاء يرفعون أسمى آيات التهاني والتبريكات للطالبة المجتهدة اضافة اعلان



سارة محمد شوكت الساكت بمناسبة النجاح والتفوق في تخصص تسويق رقمي في كلية الأعمال بجامعة عمان العربية بمعدل ٤/٤ الاولى على الدفعة .



كل الأمنيات لها بمزيد من التقدم والنجاح في مسيرتها العملية والمهنية، وإلى الأمام دائمًا في خدمة العلم والوطن



مبارك ومنها للأعلى دائماً ..