سارة الساكت ...مبارك التخرج

سارة محمد شوكت الساكت بمناسبة النجاح والتفوق في تخصص تسويق رقمي في كلية الأعمال بجامعة عمان العربية بمعدل ٤/٤ الاولى على الدفعة .
كل الأمنيات لها بمزيد من التقدم والنجاح في مسيرتها العملية والمهنية، وإلى الأمام دائمًا في خدمة العلم والوطن
مبارك ومنها للأعلى دائماً ..
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