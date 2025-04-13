شكر على تعازٍ بوفاة الحاجة لمى الغرايبة

وتعرب العائلتين عن شكرهما لكل من شارك في تشييع الجثمان، أو قدّم العزاء حضورًا في بيت العزاء، أو عبر الاتصال الهاتفي، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو بنشر كلمات النعي في الصحف والمواقع الإخبارية، سواء من داخل الأردن أو من الأشقاء في الدول العربية وخارجها.
وتؤكدان أن هذه الوقفة الصادقة كان لها أطيب الأثر في نفوسهم، داعين الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن لا يريهم مكروهًا في عزيز.
-
أخبار متعلقة
-
الموافقة رسمياً على جمعية رابطة أبناء عشيرة الكلالدة
-
اختيار المهندسة الأردنية أسيل المجالي عضوًا تنفيذياً في اللجنة التوجيهية لمنتدى عالمي هام
-
العواملة والزبن نسايب - صور
-
آل العمري وآل غيث نسايب
-
محمد سمير الريان يحصل على لقب بروفيسور في اللغة الإسبانية
-
لؤي وبراءة القرشي.. مبارك المولود الجديد
-
تهنئة الدكتور جلال جمعه المعايطه
-
عبد محمود أحمد السعود العدوان.. مبارك التخرج