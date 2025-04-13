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شكر على تعازٍ بوفاة الحاجة لمى الغرايبة

شكر على تعازٍ
شكر على تعازٍ
 
الأحد، 13-04-2025 11:27 ص
الوكيل الإخباري-  تتقدّم عائلتا أبو حسان والغرايبة، وأقرباؤهم وأنسباؤهم، بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، والأشقاء العرب، من مختلف المستويات الرسمية والشعبية، الذين قدّموا واجب العزاء والمواساة بوفاة فقيدتهم الغالية، المغفور لها بإذن الله تعالى الحاجة لمى حسن رشيد الغرايبة زوجة السيد محمد عبدالرحمن أبو حسان.اضافة اعلان


وتعرب العائلتين عن شكرهما لكل من شارك في تشييع الجثمان، أو قدّم العزاء حضورًا في بيت العزاء، أو عبر الاتصال الهاتفي، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو بنشر كلمات النعي في الصحف والمواقع الإخبارية، سواء من داخل الأردن أو من الأشقاء في الدول العربية وخارجها.

وتؤكدان أن هذه الوقفة الصادقة كان لها أطيب الأثر في نفوسهم، داعين الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن لا يريهم مكروهًا في عزيز.
 
gnews

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