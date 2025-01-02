شكر على تعاز من قبيلة العدوان

قبيلة العدوان عامة
تتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين على تواصلهم واهتمامهم وارسال مندوبهم لتقديم واجب العزاء وكل الشكر للعائلة الهاشمية من خلال حضورهم وتواصلهم
وجزيل الشكر والعرفان والامتنان لكافة أطياف الشعب الأردني واخواننا من الدول المجاورة لتقديمهم واجب العزاء والمواساة في وفاة
المغفور له بإذن الله
عبدالرحمن محمد العلي الذياب العدوان
من خلال الحضور او الاتصال او التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي
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