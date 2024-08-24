صور- جاهة آل الطريفي وآل الحراحشة

وترأس الجاهة السيد عدنان الطريفي والذي طلب باسمها، فيما كان على رأس المستقبلين الشيخ خالد نواف العيطان، والذي رد على طلب الجاهة بالقبول.
وحضر الجاهة عدد من اصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، وجمع من شيوخ ووجهاء العشائر، ولفيف من الأهل والاحبة والاصدقاء.
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