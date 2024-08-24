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صور- جاهة آل الطريفي وآل الحراحشة

جاهة أسامة الطريفي
جاهة أسامة الطريفي
السبت، 24-08-2024 03:34 م

الوكيل الإخباري-   توجهت مساء الجمعة، جاهة كريمة من آل الطريفي وانسبائهم واصدقائهم إلى مضارب الحراحشة، لطلب يد ابنتهم لجين كريمة المهندس عمر الحراحشة، لابنهم اسامة الطريفي مدير العمليات الجوية في طقس العرب.

وترأس الجاهة السيد عدنان الطريفي والذي طلب باسمها، فيما كان على رأس المستقبلين الشيخ خالد نواف العيطان، والذي رد على طلب الجاهة بالقبول.

وحضر الجاهة عدد من اصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، وجمع من شيوخ ووجهاء العشائر، ولفيف من الأهل والاحبة والاصدقاء.

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