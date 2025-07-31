عادل جمزاوي يُقيم وليمة عشاء بمناسبة زفاف نجله محمود - صور

الوكيل الإخباري- أقام السيد عادل الجمزاوي حفل عشاء فاخر بمناسبة زفاف نجله محمود حيث شهد الحفل حضورًا واسعًا لوجهاء العشائر وأصحاب المعالي والعطوفة والسعادة إضافة إلى الأهل والأصدقاء في أجواء مفعمة بالفرح والمودة.



وأقيمت الوليمة في قاعات مجمع حلويات حبيبه وسط تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة التي جمعت الأحبة على قلب واحد.



وقد أعرب الجمزاوي عن امتنانه لكل من شاركهم هذه الفرحة معتبرًا أن حضور الأحبة زاد المناسبة بهاءً ودفئًا.

اضافة اعلان