عادل جمزاوي يُقيم وليمة عشاء بمناسبة زفاف نجله محمود - صور

وأقيمت الوليمة في قاعات مجمع حلويات حبيبه وسط تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة التي جمعت الأحبة على قلب واحد.
وقد أعرب الجمزاوي عن امتنانه لكل من شاركهم هذه الفرحة معتبرًا أن حضور الأحبة زاد المناسبة بهاءً ودفئًا.
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