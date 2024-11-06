عشائر بني قيس تهنئ ابنها العقيد الدكتور عبدالله القيسي بمناسبة ترفيعه

لقد أثبت الدكتور القيسي من خلال مهارته وتفانيه وكفاءته كأحد أمهر الأطباء في هذا المجال، مما أكسبه حب وتقدير جميع من عرفه.
كما تهنئ عشائر بني قيس جميع أبنائها الذين تم ترفيعهم مؤخراً في صفوف القوات المسلحة الأردنية، معربة عن فخرها واعتزازها بأبنائها الذين يقدمون الغالي والنفيس في خدمة الوطن وقائده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
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