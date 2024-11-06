عشائر بني قيس تهنئ ابنها العقيد الدكتور عبدالله القيسي بمناسبة ترفيعه

الوكيل الإخباري- تتقدم عشائر بني قيس بأحر التهاني والتبريكات إلى ابنها البار العقيد الدكتور عبدالله القيسي بمناسبة ترفيعه إلى رتبة عقيد، تقديراً لجهوده الكبيرة وإنجازاته المتميزة في مجال الطب، حيث يشغل منصب استشاري أول في جراحة القلب المفتوح ويعدّ من أبرز الأطباء الذين أجروا العديد من عمليات القلب المفتوح الناجحة.

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لقد أثبت الدكتور القيسي من خلال مهارته وتفانيه وكفاءته كأحد أمهر الأطباء في هذا المجال، مما أكسبه حب وتقدير جميع من عرفه.