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غيث احمد القريوتي .. مبارك النجاح في الثانوية العامة

الطالب غيث القريوتي
الطالب غيث القريوتي




 

السبت، 10-08-2024 10:02 ص
{ ‏‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ }

 الوكيل الإخباري-  يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء  بأسمى آيات التهنئة لـ  غيث احمد القريوتي  بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة  بمعدل 86 الفرع الأدبي .

ألف مبارك النجاح
gnews

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