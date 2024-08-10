غيث احمد القريوتي .. مبارك النجاح في الثانوية العامة

الوكيل الإخباري- يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء بأسمى آيات التهنئة لـ غيث احمد القريوتي بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة بمعدل 86 الفرع الأدبي .
ألف مبارك النجاح
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