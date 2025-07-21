قصي عامر شحادة مبارك النجاح – صور

الوكيل الإخباري- يتقدم السيد عامر شحادة بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى نجله قصي بمناسبة تخرجه من المرحلة الثانوية (النظام الدولي الأمريكي) بتفوق، محققًا معدلًا مميزًا بلغ 96.6%



وعبر شحادة عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الأكاديمي الذي يعكس اجتهاد قصي ومثابرته ودعم العائلة المتواصل، متمنيًا له دوام التقدم والنجاح في مسيرته الجامعية وحياته المستقبلية وذلك خلال حفلٍ بهيجٍ أُقيم في نادي ديونيز – طريق المطار، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء، حيث سادت أجواء الفرح والسرور، وتبادل الحضور التهاني والتبريكات، متمنّين للخريج قصي دوام النجاح والتألّق في مسيرته الجامعية والمستقبلية.

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