قصي عامر شحادة مبارك النجاح – صور

وعبر شحادة عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الأكاديمي الذي يعكس اجتهاد قصي ومثابرته ودعم العائلة المتواصل، متمنيًا له دوام التقدم والنجاح في مسيرته الجامعية وحياته المستقبلية وذلك خلال حفلٍ بهيجٍ أُقيم في نادي ديونيز – طريق المطار، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء، حيث سادت أجواء الفرح والسرور، وتبادل الحضور التهاني والتبريكات، متمنّين للخريج قصي دوام النجاح والتألّق في مسيرته الجامعية والمستقبلية.
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