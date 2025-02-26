 
الأربعاء 2025-02-26 01:48 م
 

لؤي وبراءة القرشي.. مبارك المولود الجديد

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 26-02-2025 12:33 م
بسم الله الرحمن الرحيم " الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً " صدق الله العظيم اضافة اعلان


الوكيل الإخباري- يهنئ عبدالوهاب القرشي وعائلته نسيبهم لؤي القرشي وابنتهم براءة بمناسبة قدوم مولودهم الجديد "قصي".

اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهما به
 
gnews

أحدث الأخبار

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 680 مليون دولار الدخل السياحي للمملكة لنهاية كانون الثاني

عدي الفيومي والد الطفل القتيل خلال تأبينه

عربي ودولي والدة طفل فلسطيني قُتل في أميركا: المتهم استهدفنا لأننا مسلمان

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية تشكيلات إدارية في أمانة عمان الكبرى - أسماء

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس تعرف على حالة الطقس اول ايام رمضان في الأردن

ا

أسواق ومال إيلون ماسك يتصدر قائمة أغنى المليارديرات في العالم

أرشيفية

أخبار محلية إضاءة الخزنة في المدينة الوردية باللونين الأصفر والأزرق - صورة

لقطة من المقطع المصور

منوعات طيار يتجنب كارثة بعد أن تفاجأ عند هبوطه بطائرة قادمة باتجاهه في أمريكا - فيديو

الملك على رأس مستقبلي الرئيس السوري الشرع في عمّان

أخبار محلية شاهد: لحظة وصول الرئيس السوري الى الاردن - فيديو



 




الأكثر مشاهدة