لؤي وبراءة القرشي.. مبارك المولود الجديد

بسم الله الرحمن الرحيم " الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً " صدق الله العظيم اضافة اعلان





الوكيل الإخباري-

يهنئ عبدالوهاب القرشي وعائلته نسيبهم لؤي القرشي وابنتهم براءة بمناسبة قدوم مولودهم الجديد "قصي".



اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهما به