لؤي وبراءة القرشي.. مبارك المولود الجديد

الوكيل الإخباري- يهنئ عبدالوهاب القرشي وعائلته نسيبهم لؤي القرشي وابنتهم براءة بمناسبة قدوم مولودهم الجديد "قصي".
اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهما به
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