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لبنى النعامي...مبارك التخرج

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لبنى حسين عبدالعزيز النعامي
 
الثلاثاء، 22-07-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري-   تتقدم أسرة وأصدقاء الطالبة لبنى حسين عبدالعزيز النعامي

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بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجها من جامعة عمان الأهلية بتخصص القانون، وذلك بتاريخ 22/7/2025،بعد أن أنهت متطلبات الدرجة الجامعية بنجاح وحصلت على تقدير جيد جداً.


سائلين المولى عزّ وجلّ أن يوفقها في مسيرتها العملية والعلمية، وأن يجعل هذا الإنجاز بداية لمسيرة حافلة بالنجاحات.

 
 
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