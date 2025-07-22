لبنى النعامي...مبارك التخرج

الوكيل الإخباري- تتقدم أسرة وأصدقاء الطالبة لبنى حسين عبدالعزيز النعامي

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بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجها من جامعة عمان الأهلية بتخصص القانون، وذلك بتاريخ 22/7/2025،بعد أن أنهت متطلبات الدرجة الجامعية بنجاح وحصلت على تقدير جيد جداً.