لين سميح غرايبة.. مبارك النجاح

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/699058 تم نسخ الرابط الوكيل الإخباري- يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء بالتهنئة والتبريك من لين سميح سليمان غرايبة بمناسبة نجاحها في الثانوية العامة وحصولها على معدل 82.الف الف مبارك أخبار متعلقة نور انور جبرين الحواجره.. مبارك النجاح يوسف محمد يوسف .. مبارك النجاح ملايين وسام القباعي.. مبارك النجاح رئيس بلدية ناعور مزيد محمد علي المساعفه.. مبارك النجاح ياسمين محمد موسى.. مبارك النجاح احمد جمال القدومي.. مبارك النجاح تالين المصري.. مبارك النجاح سالي السيريسي.. مبارك النجاح تم نسخ الرابط