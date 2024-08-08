لين سميح غرايبة.. مبارك النجاح

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الوكيل الإخباري- يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء بالتهنئة والتبريك من لين سميح سليمان غرايبة بمناسبة نجاحها في الثانوية العامة وحصولها على معدل 82.