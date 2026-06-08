مبارك لجهاد بني خالد الترفيع

08:55 م

الوكيل الإخباري- بقلوب تملؤها الفرحة وتلهج بالدعاء، يتقدم الوالد والوالدة والأهل جميعا بأسمى آيات التهاني والتبريكات، مقرونة بأصدق مشاعر الفخر والاعتزاز، لابننا الغالي جهاد عبده محمود بني خالد، بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعـه إلى رتبة ملازم ثاني ضمن مرتبات الأمن العام. اضافة اعلان





إن هذه الثقة الملكية الغالية تأتي لتتوج مسيرة من العمل المخلص، وتزداد بهجتنا فرحا بتزامن هذا الإنجاز مع احتفالات وطننا الأشم بذكرى الاستقلال المجيد، وعيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش؛ لتكون أفراحنا اليوم أفراحا وطنية عارمة.



إننا إذ نحتفي بهذا الترفيع، نرفع أكف الضراعة للمولى عز وجل أن يحفظ قائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم، سائلين الله أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية. فالقيادة الهاشمية الحكيمة ستظل دائما مدرسة شامخة ينهل من قيمها ومبادئها كل أردني، ليكونوا جنودا أوفياء في بناء هذا الوطن الغالي.



ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وعليه نثمن عاليا دور معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي، الذي نعتز بكونه القدوة التي نهل منها ابننا جهاد قيم التفاني والإخلاص، فقد كان معاليه له بمثابة المعلم في مدرسة الهاشميين، وهو من تتلمذ فيها، حيث غرس فيه قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته الهاشمية، وأرسى في وجدانه أسس الأمانة، والحرص على أداء الواجب الوطني متى وأين كان، والتواضع في خدمة المواطنين. إننا نقدر في معاليه هذا النهج النبيل الذي يجسد أسمى معاني العمل الوطني، الذي يريده جلالة سيدنا وسمو ولي عهده، أطال الله في عمرهما، ليشكل ذلك الركيزة الأساسية في صقل شخصية ابننا ليكون جنديا مخلصا لتراب هذا الوطن."



مبارك لـ "جهاد" هذا الترفيع، ونسأل الله أن يجعله عونا لوطنه ولجهازه الأمني المتميز، وأن يحفظ الله الأردن عزيزا آمنا مستقرا تحت ظل الراية الهاشمية الخفاقة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم.





