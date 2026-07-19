مجموعة الوكيل للإعلام تهنئ المهندس خالد العلي بتخرج نجله الدكتور محمد العلي

وإذ تشارك مجموعة الوكيل للإعلام الأسرة الكريمة فرحتها بهذا الإنجاز المميز، فإنها تتمنى للدكتور محمد دوام التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية والمهنية، وأن يوفقه الله لخدمة وطنه ومجتمعه، وأن يجعل هذا النجاح بدايةً لمسيرة حافلة بالعطاء والتميز.
ألف ألف مبارك للدكتور محمد العلي، مع خالص الأمنيات بمزيد من التقدم والنجاح.
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