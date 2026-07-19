مجموعة الوكيل للإعلام تهنئ المهندس خالد العلي بتخرج نجله الدكتور محمد العلي

الوكيل الإخباري- تتقدم مجموعة الوكيل للإعلام بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى المهندس خالد العلي بمناسبة تخرج نجله الدكتور محمد العلي من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وحصوله على درجة البكالوريوس في تخصص طب وجراحة الأسنان بتقدير جيد جداً.

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وإذ تشارك مجموعة الوكيل للإعلام الأسرة الكريمة فرحتها بهذا الإنجاز المميز، فإنها تتمنى للدكتور محمد دوام التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية والمهنية، وأن يوفقه الله لخدمة وطنه ومجتمعه، وأن يجعل هذا النجاح بدايةً لمسيرة حافلة بالعطاء والتميز.