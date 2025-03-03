محمد سمير الريان يحصل على لقب بروفيسور في اللغة الإسبانية

كما يشارك الأهل والأقارب فرحة الدكتور محمد بهذا الإنجاز العلمي الرفيع، معبرين عن فخرهم واعتزازهم به، سائلين الله أن يوفقه في مسيرته العلمية والمهنية، وأن يبارك له في علمه وعمله لما فيه الخير والفائدة.
ألف مبارك، ومنها لأعلى المراتب بإذن الله.
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