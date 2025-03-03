محمد سمير الريان يحصل على لقب بروفيسور في اللغة الإسبانية

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الوكيل الإخباري- يتقدم والد ووالدة الأستاذ الدكتور محمد سمير الريان بأحر التهاني والتبريكات لابنهم العزيز بمناسبة حصوله على لقب بروفيسور في اللغة الإسبانية من كلية اللغات الأجنبية في الجامعة الأردنية، متمنين له مزيدًا من التقدم والنجاح في مسيرته الأكاديمية والمهنية. اضافة اعلان





كما يشارك الأهل والأقارب فرحة الدكتور محمد بهذا الإنجاز العلمي الرفيع، معبرين عن فخرهم واعتزازهم به، سائلين الله أن يوفقه في مسيرته العلمية والمهنية، وأن يبارك له في علمه وعمله لما فيه الخير والفائدة.



ألف مبارك، ومنها لأعلى المراتب بإذن الله.