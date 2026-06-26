الجمعة 2026-06-26 09:56 م

محمد نضال قشير يدخل القفص الفضي

محمد نضال قشير يدخل القفص الفضي
محمد نضال قشير يدخل القفص الفضي
 
الجمعة، 26-06-2026 08:42 م
الوكيل الإخباري-   في أجواءٍ سادها الودّ والتقدير، توجهت جاهة كريمة من وجهاء وأقارب الشاب محمد نضال قشير إلى مضارب وذوي الآنسة أسيل أحمد عبد الرازق، وذلك لطلب يدها على سنة الله ورسوله.اضافة اعلان


وترأس الجاهة عدد من وجهاء العائلة والأقارب، وسط ترحيب وحفاوة من أهل العروس، الذين ثمّنوا هذه الزيارة الطيبة وما حملته من مشاعر الاحترام والتقدير ، متمنين للعروسين حياة طيبة وذرية صالحة . 

ألف مبارك 


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