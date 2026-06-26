محمد نضال قشير يدخل القفص الفضي

وترأس الجاهة عدد من وجهاء العائلة والأقارب، وسط ترحيب وحفاوة من أهل العروس، الذين ثمّنوا هذه الزيارة الطيبة وما حملته من مشاعر الاحترام والتقدير ، متمنين للعروسين حياة طيبة وذرية صالحة .
ألف مبارك
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