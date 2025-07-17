معاذ عربيات ...مبارك التخرج

معاذ عبدالرزاق عربيات
بمناسبة النجاح والتفوق في تخصص المختبرات الطبية / خطط جديدة – كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة
وحصوله على معدل مميز 90.1%
كل الأمنيات له بمزيد من التقدم والنجاح في مسيرته العملية والمهنية، وإلى الأمام دائمًا في خدمة العلم والوطن
مبارك ومنها للأعلى دائماً ..
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