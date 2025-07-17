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معاذ عربيات ...مبارك التخرج

تغت
معاذ عبدالرزاق عربيات
 
الخميس، 17-07-2025 10:18 ص

الوكيل الإخباري-   الاهل والاصدقاء يرفعون أسمى آيات التهاني والتبريكات للطالب المجتهد
معاذ عبدالرزاق عربيات

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بمناسبة النجاح والتفوق في تخصص المختبرات الطبية / خطط جديدة – كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة


وحصوله على معدل مميز 90.1% 

كل الأمنيات له بمزيد من التقدم والنجاح في مسيرته العملية والمهنية، وإلى الأمام دائمًا في خدمة العلم والوطن 

مبارك ومنها للأعلى دائماً ..

 
 
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