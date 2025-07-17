معاذ عربيات ...مبارك التخرج

الوكيل الإخباري- الاهل والاصدقاء يرفعون أسمى آيات التهاني والتبريكات للطالب المجتهد

معاذ عبدالرزاق عربيات

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بمناسبة النجاح والتفوق في تخصص المختبرات الطبية / خطط جديدة – كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة