الثلاثاء 2025-07-22 09:31 ص
 

منى عمر جعيتم ....مبارك التخرج

تع
منى عمر جعيتم
 
الثلاثاء، 22-07-2025 08:26 ص
الوكيل الإخباري-   تتقدّم العائلة الكريمة بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابنتهم الغالية منى عمر جعيتم ووالديها الكرام بمناسبة تخرجها من كلية التمريض من الجامعة  الاردنية .اضافة اعلان


تهانينا القلبية على تخرجكِ. هذا يوم مميز يستحق الاحتفال، نحن فخورين جداً بما حققتِه. نسأل الله أن يوفقها في مسيرتها المهنية القادمة، وأن تكون هذه الخطوة المباركة بداية لمستقبل واعد حافل بالعطاء والتميّز والإنجازات.، وأن يرزقكِ السعادة والنجاح في كل خطوة تخطينها.

ألف مبارك ، ومنها لأعلى الدرجات العلمية والعملية بإذن الله..
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أشغال عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية الحدودية

عربي ودولي أشغال عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية الحدودية

تن

أخبار الشركات بنك الإسكان يطلق أول برنامج في الأردن لتمويل سلاسل التوريد- التخصيم العكسي للفواتير التجارية

رجل إدارة السير

أخبار محلية الأمن يضبط سائقا يقود مركبته بسرعة ضعف المقررة

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث سير على طريق إربد- عمان

ح9

مناسبات قصي شحادة ...مبارك التخرج

نقود أردنية

اقتصاد محلي المركزي الأردني يطرح الإصدار الـ22 من سندات كهرباء بقيمة 50 مليون دينار

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية الأردن يُسيّر 35 شاحنة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة اليوم

نتنياهو

فلسطين نتنياهو يشترط استسلام حماس لوقف الحرب



 
 





الأكثر مشاهدة