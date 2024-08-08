نغم نشأت حداد.. مبارك النجاح

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/699034 تم نسخ الرابط الوكيل الإخباري-يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء بأسمى آيات التهنئة للطالبة نغم نشأت هاني حداد بمناسبة النجاح بالثانوية العامة بمعدل 98.20 في الفرع العلمي. أخبار متعلقة يوسف محمد يوسف .. مبارك النجاح ملايين وسام القباعي.. مبارك النجاح رئيس بلدية ناعور مزيد محمد علي المساعفه.. مبارك النجاح ياسمين محمد موسى.. مبارك النجاح احمد جمال القدومي.. مبارك النجاح تالين المصري.. مبارك النجاح سالي السيريسي.. مبارك النجاح سدين عواد الدعجه .. مبارك النجاح تم نسخ الرابط