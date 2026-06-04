نور الجوابرة يرزق بطفلته الأولى "عائشة"

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الوكيل الإخباري- يتقدم الأهل والأصدقاء والأقارب بأصدق مشاعر التهنئة والتبريك لابنهم وصديقهم العزيز نور الجوابرة بمناسبة قدوم طفلته الأولى "عائشة". اضافة اعلان





كما يهنئون زوجته الكريمة بسلامتها، سائلين المولى عز وجل أن يديم عليهما نعمة الصحة والعافية، وأن يجعل المولودة الجديدة قرة عين لوالديها.



نبارك لهما هذه المناسبة السعيدة، ونسأل الله أن يُنبت "عائشة" نباتاً حسناً، وأن يجعلها من الصالحات المصلحات، وأن يرزقها مستقبلاً زاهراً مليئاً بالخير والبركة والسعادة.





