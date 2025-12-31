وائل العيسة يحصد الدكتوراه ويعود إلى الوطن مكللًا بالنجاح

إن هذا الإنجاز المشرّف هو ثمرة جهدٍ متواصل وتعبٍ صادق، ويعكس شخصية طموحة ومجتهدة نعتزّ بها ونفخر، مع خالص الأمنيات بدوام التوفيق والنجاح، ومزيد من الإنجازات في المسيرة العلمية والعملية القادمة.
-
أخبار متعلقة
-
همام مهيدات.. مبارك التخرج
-
القاضي الدكتور علي بيك الخضيري يناقش أطروحته للدكتوراه في الجريمة الإلكترونية
-
الدرويش والحفار نسايب
-
حبيبة ودروزة نسايب .. الحسنات طلب والكيلاني أعطى
-
محمد سعادة يدخل القفص الفضي
-
طارق الباطية.. مبارك قدوم المولودة الجديدة ليا
-
الدكتور عدي الزعبي.. مبارك اجتياز امتحان الجراحة العامة
-
تهنئة حارة للدكتور خلدون الشقّارين بحصوله على درجة الدكتوراه