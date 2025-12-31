وائل العيسة يحصد الدكتوراه ويعود إلى الوطن مكللًا بالنجاح

05:34 م

الوكيل الإخباري- بكل فخر واعتزاز، يتقدّم م. حمزة التميمي بأحرّ التهاني وأصدق المباركات بمناسبة عودة الدكتور وائل إبراهيم سلمان العيسة إلى أرض الوطن، بعد حصوله على درجة الدكتوراه في فلسفة إدارة الأعمال، تخصص الإدارة الاستراتيجية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، من جامعة المنصورة في جمهورية مصر العربية. اضافة اعلان





إن هذا الإنجاز المشرّف هو ثمرة جهدٍ متواصل وتعبٍ صادق، ويعكس شخصية طموحة ومجتهدة نعتزّ بها ونفخر، مع خالص الأمنيات بدوام التوفيق والنجاح، ومزيد من الإنجازات في المسيرة العلمية والعملية القادمة.

