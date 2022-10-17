تعيينات في وزارة التربية - أسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم اسماء المرشحين للتعيين بدل مستنكفين للعام الدراسي 23/22



ودعتهم الوزارة الى مراجعة مراكز العمل التي تم ترشيحهم لها خلال (30) يومًا؛ ويعتبر مستنكفًا ويفقد حقه في التعيين كل من يتخلَّف عن هذا الموعد.



وتاليا الاسماء :

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بيان طالب عبد الغني الكفاوين

لواء القويسمه/محافظه العاصمه

رهام مصطفى رضا حمدان

لواء القويسمه/محافظه العاصمه

هبه محمد منصور الرقب

لواء القويسمه/محافظه العاصمه

حنان صبحي احمد ابو اصفر

لواء القويسمه/محافظه العاصمه

علي فواز علي المصري

لواء سحاب/محافظه العاصمه

سالم دخيل فليح الصبح

لواء الموقر

اسامه خالد سليمان الكعابنه

الجيزه

احلام سلمان سلامه العظامات

الجيزه

هبه موسى سلامه الشديفات

الزرقاء الثانيه/باديه وسطى

ياسمين حسين محمد المناصير

دير علا

اسماء موسى احمد العمارين

البلقاء/عين الباشا

وجدان احمد صالح الشياب

لواء الباديه الشماليه الغربيه