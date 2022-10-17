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الإثنين، 17-10-2022 04:36 م

تعيينات في وزارة التربية - أسماء

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم اسماء المرشحين للتعيين بدل مستنكفين للعام الدراسي 23/22

ودعتهم الوزارة الى مراجعة مراكز العمل التي تم ترشيحهم لها خلال (30) يومًا؛ ويعتبر مستنكفًا ويفقد حقه في التعيين كل من يتخلَّف عن هذا الموعد.

 وتاليا الاسماء :

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بيان طالب عبد الغني الكفاوين
لواء القويسمه/محافظه العاصمه
رهام مصطفى رضا حمدان
لواء القويسمه/محافظه العاصمه
هبه محمد منصور الرقب
لواء القويسمه/محافظه العاصمه
حنان صبحي احمد ابو اصفر
لواء القويسمه/محافظه العاصمه
علي فواز علي المصري
لواء سحاب/محافظه العاصمه
سالم دخيل فليح الصبح
لواء الموقر
اسامه خالد سليمان الكعابنه
الجيزه
احلام سلمان سلامه العظامات
الجيزه
هبه موسى سلامه الشديفات
الزرقاء الثانيه/باديه وسطى
ياسمين حسين محمد المناصير
دير علا
اسماء موسى احمد العمارين
البلقاء/عين الباشا
وجدان احمد صالح الشياب
لواء الباديه الشماليه الغربيه

 

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