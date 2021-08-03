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الثلاثاء، 03-08-2021 01:06 م

آبل الشركة الأكثر ربحية في العالم

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الوكيل الإخباري - أظهرت التصنيفات الجديدة في قائمة Fortune Global 500 أن شركة آبل هي الآن الشركة الأكثر ربحية في القائمة، ويأتي ذلك بعد أن كانت تحتل المركز الثالث العام في الماضي.

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كما أصبحت الشركة تحتل الآن المركز السادس من حيث الإيرادات، وذلك مقارنة بالمركز الثاني عشر في العام الماضي.


وحققت الشركة في السنة المالية 2020 أرباحًا صافية قدرها 57 مليار دولار، مما يجعلها الشركة الأكثر ربحية في العالم وفقًا لقائمة Fortune Global 500.

 

بالإضافة إلى ذلك أنهت قفزة آبل إلى المركز الأول فترة حكم شركة أرامكو السعودية، التي استمرت عامين باعتبارها الشركة الأكثر ربحية.


وتأتي أرامكو السعودية في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 49.287 مليار دولار، واحتلت مجموعة سوفت بنك المرتبة الثالثة بمقدار 47.053 مليار دولار.


وبلغت أرباح الشركة المصنعة لهواتف آيفون 57 مليار دولار في السنة المالية 2021 مرتفعة من 55 مليار دولار في العام السابق.


وكتبت Fortune Global 500 أن الوباء تسبب في ظهور تحديات وفرص جديدة لشركة آبل.

 

وبالرغم من مخاوف مكافحة الاحتكار التي تلوح في الأفق، حققت الشركة رقماً قياسياً جديداً في الإيرادات بلغ 275 مليار دولار.

 

وخلق الوباء تحديات وفرصًا للشركة. واضطر الرئيس التنفيذي تيم كوك لإغلاق المتاجر وإرسال مهندسين إلى المنزل، ولكن مع عمل عملاء آبل في جميع أنحاء العالم والتعلم من المنزل، ارتفعت مبيعات أجهزة آيباد وماك إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.


وسجلت عائدات السنة المالية رقماً قياسياً بلغ 275 مليار دولار، وساعد ذلك سعر سهم الشركة على الارتفاع. واكتسب 80.7 في المئة في عام 2020.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 

 




 

 


 

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