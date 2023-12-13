آبل تتيح التقاط الفيديو المكاني وتكافىء على تسجيلات "دولبي أتموس"

الوكيل الإخباري - أصبح التقاط الفيديو المكاني متاحاً أخيراً على آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس عبر آخر تحديث لنظام التشغيل iOS 17.2 كما تعتزم شركة آبل تقديم حوافز مالية للموسيقيين وشركات التسجيل لإنشاء محتوى باستخدام تقنية الصوت المكاني دولبي أتموس.



ومن أجل مشاهدة مقاطع الفيديو التي تم التقاطها باستخدام ميزة الفيديو المكان، ستحتاج إلى "فيجين برو" من آبل، والذي من المقرر أن يصل إلى الرفوف في أوائل العام المقبل.

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ويمكن الآن لأولئك الذين يمتلكون أياً من طرازي آيفون تمكين ميزة التقاط الفيديو المكاني في قائمة الإعدادات والبدء في تسجيل لحظاتهم المفضلة بثلاثة أبعاد.

ووفقاً لشركة آبل يتم التقاط مقاطع الفيديو المكانية بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطاراً في الثانية في النطاق الديناميكي القياسي.



ولالتقاط مقاطع فيديو مكانية على آيفون، افتح تطبيق الكاميرا في وضع الفيديو وقم بتدوير الهاتف في الاتجاه الأفقي. ثم اضغط على أيقونة الفيديو المكاني وانقر على تسجيل.

وبمجرد النقر على أيقونة التسجيل، سيبدأ آيفون في تسجيل الفيديو من كل من الكاميرات الرئيسية والواسعة للغاية. ويستطيع كل من آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس توسيع نطاق الرؤية من الكاميرا فائقة الاتساع ليطابق مجال الرؤية الخاص بالكاميرا الرئيسية، ثم حفظ كل شيء في ملف فيديو واحد

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