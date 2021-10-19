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الثلاثاء، 19-10-2021 02:10 م

آبل تجلب MagSafe 3 إلى ماك بوك برو الجديد

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الوكيل الإخباري - تخلت شركة آبل عن MagSafe قبل خمس سنوات عندما انتقلت إلى شحن USB-C عبر أجهزة الحاسب المحمولة الجديدة. ولكن MagSafe 3 أعادت الموصل المألوف الذي يتميز بميزة الفصل السريع إلى هذه التشكيلة الأخيرة من أجهزة حواسيب ماك بوك برو المحمولة.

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ويتميز منفذ MagSafe الجديد بالإصدار المغناطيسي السريع المألوف الذي كانت الشركة رائدة فيه في عام 2006، مما يمنع الحاسب المحمول من السقوط على الأرض إذا تعثر شخص ما بكابل الطاقة. 

 

وبخلاف رقاقات M1 Pro و M1 Max، فإن أجهزة ماك بوك برو الجديدة بقياس 14 إنشًا و16 إنشًا تتخلى عن Touch Bar لصالح المفاتيح المادية وتعيد المنافذ الإضافية HDMI و SDXC.

 

وهناك إضافة أقل شيوعًا تتمثل في النتوء الجديد أعلى شاشات Mini LED التي يبلغ معدل تحديثها 120 هرتز والمزودة بمؤشر LED.


ولكن بالنسبة للأشخاص الذين لديهم العديد من الكابلات، فإن عودة MagSafe قد تكون الميزة الأكثر أهمية.


ووفقًا لشركة آبل، لا يزال بإمكان ماك بوك برو الجديد الشحن عبر USB-C أيضًا. ولكن قابس MagSafe 3 المحدث يوفر طاقة أكبر من ذي قبل.


ودون تقديم المواصفات التفصيلية، تقول الشركة إنه مع الشحن السريع. يمكن لجهاز ماك بوك برو شحن ما يصل إلى 50 في المئة في 30 دقيقة فقط.

 

وهذا يعني أنه يمكنك ترك شاحن MagSafe 3 في مكان العمل، حيث تقوم بأعمال الحاسب الثقيلة. ويمكنك إحضار شاحن أصغر حجمًا وأقل قوة معك أثناء التنقل. وذلك عندما تستخدم الحاسب المحمول كجهاز تصفح الويب.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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