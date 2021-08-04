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الأربعاء، 04-08-2021 12:42 م

آبل تحدث وحدات معالجة رسومات ماك برو

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة آبل عن تحديث حاسب ماك برو Mac Pro بوحدات بطاقة رسومات جديدة، التي تتميز بخيارات تستند إلى سلسلة AMD Radeon Pro W6000.

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وحدة Radeon Pro W6800X MPX: تكلف مبلغ إضافي 2400 دولار مع ذاكرة GDDR6 بسعة 32 جيجابايت توفر عرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 512 جيجابايت في الثانية، وما يصل إلى 16.0 تيرافلوب من الدقة الفردية أو 32.0 تيرافلوب من الحوسبة نصف الدقيقة.


وحدة Radeon Pro W6800X Duo MPX: تكلف مبلغ إضافي قدره 4600 دولار لوحدتي GPU مرتبطين، كل منهما بها ذاكرة GDDR6 بسعة 32 جيجابايت توفر عرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 512 جيجابايت في الثانية، وما يصل إلى 30.2 تيرافلوب من الدقة الفردية أو 60.4 تيرافلوب من الحوسبة نصف الدقيقة عند تركيب وحدتين معًا.


وحدة Radeon Pro W6900X MPX: تكلف مبلغ إضافي قدره 5600 دولار مع ذاكرة GDDR6 بسعة 32 جيجابايت توفر عرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 512 جيجابايت في الثانية، وما يصل إلى 22.2 تيرافلوب من الدقة الفردية أو 44.4 تيرافلوب من الحوسبة نصف الدقيقة.

 

وتقول الشركة: إن وحدات بطاقات الرسومات الجديدة تحل محل وحدات AMD Radeon Pro Vega II MPX السابقة، وذلك في خيارات الإعداد حسب الطلب عبر موقعها الإلكتروني وكمجموعات قائمة بذاتها.

 

وكجزء من إطلاق هذه الوحدات الجديدة. تعمل الشركة علاوة على ذلك على التخلص التدريجي من وحدة AMD Radeon Pro Vega II Duo MPX. و AMD Radeon Pro Vega II MPX، ولكن تظل تقدم كلا الوحدتين في مجموعات مستقلة للعملاء الحاليين.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 



 




 

 


 

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