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الأربعاء، 30-08-2023 06:37 ص

آبل تحدد موعد إطلاق آيفون 15

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة آبل، رسمياً أنها ستعقد حدثاً خاصاً في مقرها الرئيسي في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن هواتف آيفون الجديدة.


وقالت عملاقة التقنية الأميركية إن حدث الإطلاق، الذي سوف يُقام في 12 سبتمبر المقبل، سوف يُبَث عبر موقعها الإلكتروني في الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.


يُشار إلى أن شركة آبل اعتمدت منذ انتشار وباء كورونا عام 2020 وفرض الإغلاق في كل دول العالم تقريبًا على مقاطع الفيديو المسجلة سابقا للإعلان عن منتجاتها، مثل: هواتف آيفون.


ومن المتوقع أن تستخدم طُرز آيفون 15 الجديدة منفذ شحن من نوع (يو إس بي-سي) USB-C للمرة الأولى، وذلك بعد أن أصدر الاتحاد الأوروبي قانونًا تاريخيًا في شهر أكتوبر الماضي يلزم الهواتف المحمولة، والحواسيب اللوحية، والكاميرات جميعها المباعة في الاتحاد الأوروبي باستخدام منفذ (يو إس بي-سي) للشحن السلكي، وذلك مع موعد نهائي هو 28 ديسمبر 2024.

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