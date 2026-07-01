آبل تحذر مستخدميها وتدعو إلى تحديث الأجهزة فورًا

08:21 ص

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة Apple تحديثات أمنية عاجلة بعد رصد ثغرات خطيرة من نوع Zero-day استُغلت لاختراق أجهزة "آيفون" و"آيباد" وحواسيب "ماك". اضافة اعلان





ودعت الشركة مستخدميها إلى تثبيت أحدث تحديثات أنظمة التشغيل iOS و macOS فورًا، مؤكدةً أن هذه التحديثات تسد الثغرات الأمنية وتعزز حماية البيانات والخصوصية.









