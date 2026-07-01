آبل تحذر مستخدميها وتدعو إلى تحديث الأجهزة فورًا

ودعت الشركة مستخدميها إلى تثبيت أحدث تحديثات أنظمة التشغيل iOS و macOS فورًا، مؤكدةً أن هذه التحديثات تسد الثغرات الأمنية وتعزز حماية البيانات والخصوصية.
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