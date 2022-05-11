آبل تحيل آيبود إلى التقاعد بعد أكثر من 20 عاما

الوكيل الإخباري - قررت شركة أبل الأمريكية التوقف عن إنتاج جهاز آيبود، وذلك بعد مرور أكثر من 20 عاماً على إطلاق الأجهزة التي أصبحت واجهة الموسيقى المحمولة عالمياً.

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وأعلنت أبل في منشور رسمي لها أن جهاز آيبود تاتش، الإصدار الوحيد من مشغل الموسيقى المحمول الذي ما زالت تبيعه، سيكون متوفراً حتى نفاذ المعروض من الجهاز.



وكانت قد أطلقت الشركة الأمريكية جهاز آيبود في عام 2001، ليصبح آيبود من أهم مشغلات الموسيقى في العالم قبل أن تطور الهواتف الذكية وأجهزة البث الموسيقي عبر الإنترنت.



وقدمت أبل العديد من التحديثات على أجهزة آيبود منذ إطلاقه، وقد أصدرت الشركة النسخة التي يجري استخدامها حتى الآن "آيبود تاتش" في عام 2007، وهو نفس العام الذي تم فيه إطلاق هاتف "آيفون".



وتجدر الإشارة إلى أن شركة أبل كانت توقفت عن الإعلان عن مبيعات آيبود، منذ 7 أعوام وتحديداً في عام 2015.

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