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السبت، 04-06-2022 11:14 ص

آبل تخطط لجعل آيباد أشبه بحاسب محمول

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الوكيل الإخباري - تخطط شركة آبل للإعلان عن تغييرات مهمة في نظام تشغيل أجهزة آيباد في الأسبوع المقبل في مؤتمرها السنوي للمطورين في جميع أنحاء العالم، كجزء من حملة لجعل الجهاز أشبه بجهاز حاسب محمول وأقل شبهاً بهاتف.

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ومن المفترض أن يحصل نظام تشغيل آيباد الرئيسي التالي، iPadOS 16، على واجهة المهام المتعددة المعاد تصميمها التي تسهل رؤية التطبيقات المفتوحة والتبديل بين المهام.


كما يسمح للمستخدمين بتغيير حجم نوافذ التطبيق. ويقدم طرقًا جديدة للمستخدمين للتعامل مع تطبيقات متعددة في وقت واحد.


ويمثل آيباد ما يقرب من 9٪ من مبيعات آبل السنوية. وقد ارتفعت هذه النسبة في السنوات الأخيرة. ولكن المستخدمين المحترفين للجهاز طالبوا بواجهة تبدو وكأنها تجربة حاسب محمول.


ونمت قوة عتاد آيباد بشكل متزايد، ولم يستطع النظام التشغيلي مواكبة هذه القوة في بعض النواحي. وتتضمن أجهزة آيباد الآن شريحة M1 نفسها مثل بعض أجهزة حواسيب آبل المحمولة.


وتمثل واجهة آيباد الجديدة واحدة من أكبر الترقيات التي من المفترض الإعلان عنها في المؤتمر. كما تشمل الإعلانات تحديثات لأنظمة تشغيل آيفون وماك و Apple Watch و Apple TV.

 

وتعقد عملاقة التكنولوجيا المؤتمر كل عام لعرض الميزات الجديدة وتحسينات الأجهزة التي يمكن للمطورين الاستفادة منها باستخدام تطبيقاتهم.

 

البوابة العربية للاخبار التقنية 

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