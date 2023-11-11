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السبت، 11-11-2023 03:29 م

آبل تدفع 25 مليون دولار بسبب تمييز في التوظيف

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الوكيل الإخباري - وافقت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "آبل" على دفع تسوية بقيمة 25 مليون دولار، فيما يتعلق بمزاعم قيامها بممارسات توظيف تمييزية، وفقاً لما ذكرته وزارة العدل الأمريكية، يوم الخميس.

وبموجب الاتفاق، ستدفع شركة آبل ما يصل إلى 25 مليون دولار كدفعات متأخرة وعقوبات مدنية، لتسوية الادعاءات بأن الشركة قامت بممارسات تمييز في التوظيف والتعيين بشكل غير قانوني ضد مواطنين أمريكيين، بالإضافة إلى بعض المواطنين غير الأمريكيين الذين حصلوا على تصاريح إقامة وعمل سارية داخل البلاد.

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