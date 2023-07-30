الأحد 30-07-2023
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الأحد، 30-07-2023 12:31 م

آبل ترفض تغيير اسم تويتر إلى 'إكس'

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الوكيل الإخباري - رفضت شركة آبل طلب تغيير اسم تطبيق منصة تويتر إلى حرف "إكس"، مما أدى إلى استخدام مستخدمي نظام أندرويد تطبيقاً باسم "إكس" بينما يستخدم مستخدمو آي فون تطبيقاً مشابهاً باسم تويتر.

ووفقاً لتقديرات مطوري البرامج، فإن سياسة شركة آبل تشير إلى أنها تمنع استخدام أسماء التطبيقات التي تحتوي على اسم مكون من أقل من حرفين.

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وعليه، للموافقة على أسماء التطبيقات، يجب أن تكون الأسماء مؤلفة من حرفين حتى 30 حرفاً. هذا ربما ما دفعها إلى رفض طلب تغيير اسم التطبيق إلى حرف "إكس" كما أرادت منصة تويتر.

وفي حين بدا أن تطبيق "إكس" بات متوفراً على متجر غوغل بلاي منذ فجر اليوم السبت، إلا أن التطبيق لا يزال على متجر آبل يحمل الاسم القديم "تويتر"، ولكن مع كل التعديلات على المظهر العام للتطبيق ليظهر وكأنه "إكس".

 

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