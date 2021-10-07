آبل تساعدك في سماع المحادثات بشكل أفضل

الوكيل الإخباري - أصدرت شركة آبل إصدار البرامج الثابتة 4A400 للجيل الثاني من AirPods و AirPods Pro و AirPods Max. ويتيح التحديث عبر AirPods Pro ميزة تعزيز المحادثة الجديدة التي استعرضتها الشركة في WWDC في وقت سابق من هذا العام.

اضافة اعلان

وتقول الشركة إن برنامج تعزيز المحادثة مصمم لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات سمعية خفيفة على البقاء أكثر اتصالاً في المحادثات.





وتستخدم الميزة ميكروفونات AirPods Pro المكونة للشعاع لعزل الأصوات فوق أي ضوضاء في الخلفية ومحادثات أخرى وزيادة حجم صوت الشخص الذي يتحدث أمامك، مما يسهل الاستماع إلى محادثة وجهًا لوجه ، وهناك أيضًا خيار لتقليل الضوضاء المحيطة.

وهناك أيضًا إمكانية الوصول إلى أشرطة التمرير لتعديل التضخيم والشفافية ونبرة الصوت الذي تسمعه.



ومن أجل تشغيل تعزيز المحادثة، يجب تحديث AirPods Pro إلى إصدار البرنامج الثابت 4A400. ويتم تثبيت تحديثات البرامج الثابتة لـ AirPods Pro عبر الهواء. ولكن لا توجد طريقة يدوية لفرض التحديث.

وبشكل عام، يجب أن يتم تحديث AirPods Pro المتصلة بجهاز آيفون أو آيباد تلقائيًا إلى أحدث إصدار من البرنامج الثابت بعد فترة زمنية قصيرة نسبيًا. وقد يساعد إبقاء AirPods Pro في حافظة الشحن الخاصة بها ومتصلة بمصدر طاقة في وصول التحديث.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية