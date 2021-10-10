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الأحد، 10-10-2021 01:21 م

آبل تستأنف الحكم القضائي في معركة Epic Games

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الوكيل الإخباري - مع وجود مليارات الدولارات المحتملة وبعض السيطرة على متجر التطبيقات على المحك، تقدمت شركة آبل بطلب استئناف للحكم في محاكمتها الرئيسية ضد شركة Epic Games .

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وفي حين فازت الشركة المصنعة لهواتف آيفون إلى حد كبير بهذه القضية، ووصفت الحكم بأنه نصر مدوي، حيث حكمت القاضية لصالحها في 9 من أصل 10 ادعاءات قدمتها Epic Games ضدها. ولكن خسرت في ادعاء مهم.

 

ووجدت القاضية أنها انتهكت قواعد كاليفورنيا المناهضة للتوجيه، وطالبتها بالسماح للمطورين بالارتباط بأنظمة دفع خارجية. وكان من الممكن أن يتم تنفيذ هذه السياسة في شهر ديسمبر. ولكن قد يتم دفعها إلى ما بعد ذلك، ويبدو أن هذا هو الهدف.

وكجزء من الاستئناف، تطلب آبل وقفًا لمنعها من الاضطرار إلى تنفيذ القواعد الجديدة المضادة للتوجيه، وذلك بحجة أنها تسمح لها بحماية المستهلكين وحماية منصتها بينما تعمل الشركة من خلال القضايا القانونية والتكنولوجية والاقتصادية المعقدة والمتطورة بسرعة.


على سبيل المثال، تدعي الشركة أن قاعدة مكافحة التوجيه الجديدة غير ضرورية لأنها وافقت على حذف القسم المخالف من إرشادات متجر التطبيقات.


وفي ذلك الوقت، وافقت آبل على توضيح أنه سمح لمطوري التطبيقات بالتواصل مع العملاء الموافقين، وليس الارتباط بأنظمة الدفع الخارجية.


وقد اعتبر المطورون هذا التوضيح على نطاق واسع بمثابة تضليل. ولم تقل الشركة في ذلك الوقت شيئًا عن حذف قسم من إرشادات متجر التطبيقات.

 

ويبدو أيضًا أنها تخشى أن يجبرها أمر المحكمة على فتح متجر التطبيقات لآليات دفع بديلة، وذلك بالرغم مما ادعى بعض نقاد الشركة.


وقالت آبل: الروابط والأزرار الخاصة بآليات الدفع البديلة محفوفة بالمخاطر يتوقع المستخدمون الذين ينقرون على رابط دفع مضمن في أحد التطبيقات أن يتم توجيههم إلى صفحة ويب حيث يمكنهم توفير معلومات الدفع الخاصة بهم أو عنوان البريد الإلكتروني أو معلومات شخصية أخرى بشكل آمن.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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