آبل تستعيد صدارة الشركات الأعلى قيمة في العالم

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الوكيل الإخباري- استعادت شركة آبل صدارة الشركات الأعلى قيمة سوقية في العالم، متجاوزة إنفيديا لأول مرة منذ أبريل/نيسان 2025، بعدما بلغت قيمتها السوقية نحو 4.88 تريليون دولار مقابل 4.86 تريليون دولار لإنفيديا. اضافة اعلان





وجاءت عودة آبل إلى الصدارة مع استقرار سهمها وتراجع سهم إنفيديا، في ظل إعادة تقييم المستثمرين لرهانات الذكاء الاصطناعي واتساع اهتمامهم ليشمل شركات التكنولوجيا الكبرى، وليس فقط مصنعي الرقائق.



ويرى محللون أن المستثمرين باتوا ينظرون بإيجابية إلى استراتيجية آبل القائمة على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أجهزتها وخدماتها، باعتبارها أقل تكلفة وأكثر استدامة من الإنفاق الضخم على تطوير النماذج ومراكز البيانات.





