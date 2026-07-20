آبل تستعيد صدارة الشركات الأعلى قيمة في العالم

وجاءت عودة آبل إلى الصدارة مع استقرار سهمها وتراجع سهم إنفيديا، في ظل إعادة تقييم المستثمرين لرهانات الذكاء الاصطناعي واتساع اهتمامهم ليشمل شركات التكنولوجيا الكبرى، وليس فقط مصنعي الرقائق.
ويرى محللون أن المستثمرين باتوا ينظرون بإيجابية إلى استراتيجية آبل القائمة على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أجهزتها وخدماتها، باعتبارها أقل تكلفة وأكثر استدامة من الإنفاق الضخم على تطوير النماذج ومراكز البيانات.
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