آبل تطالب التطبيقات بتسهيل حذف حسابك

الوكيل الإخباري - تطلب شركة آبل من المطورين الذين يقدمون طريقة لإنشاء حسابات في تطبيقاتهم أيضًا تقديم طريقة لحذفها، بدءًا من عمليات إرسال التطبيق في 31 يناير 2022، حسبما أفادت الشركة.





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وتم الإعلان عن شرط حذف الحساب في الأصل جنبًا إلى جنب مع العديد من التغييرات الأخرى في إرشادات مطوري الشركة في WWDC 2021.





ويعد حذف الحساب أمرًا بسيطًا. ولكن بالنظر إلى عدد المرات التي تتطلب فيها التطبيقات حسابات ومدى سهولة حذف التطبيق دون إنهاء علاقتك مع الشركة المرتبطة به، فهذا أمر مرحب به.



وفي تحديث نشر عبر موقع المطورين الخاص بها، أعلنت الشركة أنها تبدأ قريبًا بتعزيز تحديث تم نشره عبر إرشادات مراجعة متجر التطبيقات في شهر يونيو الماضي التي تنص على أن جميع التطبيقات التي تسمح بإنشاء الحساب يجب أن تسمح للمستخدمين أيضًا ببدء حذف حساباتهم من داخل التطبيق.

ويصمم مطورو التطبيقات في كثير من الحالات آليات حذف الحسابات لضمان أن تكون العملية صعبة قدر الإمكان. وفي كثير من الأحيان تدفع المستخدمين عمدًا إلى نموذج متصفح أو يوجهونهم لإرسال بريد إلكتروني من أجل البدء بحذف حساباتهم.



ومن المهم ملاحظة أن لغة الشركة غامضة إلى حد ما هنا، ومع ذلك قد تعني كلمة “بدء” أن التطبيقات مطالبة ببدء عملية الحذف داخل التطبيق. ولكن يسمح لها بجعل المستخدمين يطاردون الأمر من أجل التأكد من حدوثه.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية