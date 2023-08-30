آبل تطرح سماعات إيربودز جديدة في سبتمبر

الوكيل الإخباري- من المنتظر أن تطلق آبل مجموعة من منتجاتها الجديد في الحدث الذي سيقام في 12 سبتمبر (أيلول) القادم، مع توقعات بالكشف عن سلسلة آيفون 15 والجيل التالي من ساعة آبل، ولكن يبدو أن هناك شيء آخر سيتم الكشف عنه في هذا الحدث.



وأفاد مارك غورمان من بلومبرغ أن شركة آبل قد تطرح سماعات إيربودز محدثة مزودة بمنفذ شحن USB-C وتشير الشائعات السابقة إلى أن شركة آبل ستتخلى عن منفذ Lightning لصالح USB-C ومن المنطقي أن تتبنى جميع المنتجات الجديدة منفذ الشحن الجديد.

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ولا يقدم غورمان أي معلومات إضافية حول أجهزة إيربودز المحدثة، مثل الميزات الجديدة أو التغييرات الأخرى باستثناء منفذ الشحن.



وكانت آخر مرة قدمت فيها آبل سماعات إيربودز (الجيل الثالث) قبل عامين تقريباً.. لذلك إذا استمرت الشركة في اتباع نمطها، فقد تكشف النقاب عن الجيل التالي من أيربودز في حدث 12 سبتمبر (أيلول).



وإذا كان هذا هو الحال، فقد نرى أكثر من طريقة جديدة لشحن سماعات إيربودز، وقد تعتمد سماعات إيربودز (الجيل الرابع) الشحن باستخدام شاحن ساعة آبل أيضاً.



ويقال إن الجيل الرابع من إيربودز سيأتي مع شريحة H2 وهي نفس الشريحة المستخدمة في AirPods Pro (الجيل الثاني) من العام الماضي.. وإذا وافقت آبل على ذلك، فقد تعمل على تحسين الصوت المكاني المخصص، وتسريع عملية الاقتران، وجعل التبديل بين الأجهزة أكثر سلاسة.



وإذا قامت آبل بالفعل بطرح الجيل التالي من إيربودز في حدثها القادم، فقد نشهد تحسينات كبيرة في ميزات صحة السمع ودرجة حرارة الجسم، وقد يتضمن ذلك خيار اختبار السمع بنغمات وأجهزة استشعار مختلفة لقياس درجة حرارة الجسم من خلال قناة الأذن، بحسب موقع فون أرينا.

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