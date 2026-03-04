آبل تطلق أحدث حواسب iPad Air بمواصفات منافسة

شاشته أتت Liquid Retina IPS LCD بمقاس 11.0 بوصة، دقة عرضها (1640/2360) بيكسل، كثافتها تعادل 264 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها 500 nits، وحميت بطبقة خاصة مضادة للانعكاسات لتوفير تجربة مشاهدة مميزة للمستخدم.
حصل الحاسب على مكبرات صوت عالية الأداء، وتقنية Bluetooth 6.0، ومنفذ USB Type-C 3.1 Gen2 للشحن ونقل البيانات، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 7606 ميلي أمبير.
