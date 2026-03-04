آبل تطلق أحدث حواسب iPad Air بمواصفات منافسة

الوكيل الإخباري- أعلنت آبل عن حاسب iPad Air 11 بنسخته الأحدث، والذي جهّزته بمواصفات تنافس تلك الموجودة في أفضل الحواسب اللوحية من نفس الفئة.

حصل الجهاز على هيكل مصنوع من أجود المواد، أبعاده (247.6/178.5/6.1) ملم، وزنه 464 غ، وحصل على تقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ودعم بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.



شاشته أتت Liquid Retina IPS LCD بمقاس 11.0 بوصة، دقة عرضها (1640/2360) بيكسل، كثافتها تعادل 264 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها 500 nits، وحميت بطبقة خاصة مضادة للانعكاسات لتوفير تجربة مشاهدة مميزة للمستخدم.

يعمل الجهاز بنظام iPadOS 26.3، ومعالج Apple M4، ومعالج رسوميات بتسع انوية من تطوير آبل، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تتراوح ما بين 128 غيغابايت و1 تيرابايت.