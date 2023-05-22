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الإثنين، 22-05-2023 03:01 م

آبل تطلق إصدارات Final Cut Pro الجديدة لآيباد

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة أبل إطلاق الإصدارات الجديدة من برنامج تحرير الفيديو Final Cut Pro وبرنامج الموسيقى Logic Pro لأجهزة آيباد.

وأشارت أبل إلى أن الإصدار الجديد من Final Cut Pro يتضمن طارة تمرير افتراضية جديدة Jog Wheel، تتيح التنقل في المخطط الزمني لتحرير الصور المفردة بدقة، بالإضافة إلى وظيفة Live Drawing، للرسم أو لكتابة فوق محتوى الفيديو مباشرة بقلم أبل Pencil.

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ويتيح وضع الكاميرا الاحترافي Pro تسجيل مقاطع فيديو مباشرة بكاميرا الحاسوب اللوحي بالتنسيق العمودي أو الأفقي، مع إمكانية التحكم اليدوي في الوضوح والتعريض وتوازن اللون الأبيض مباشرة.

 


ويوفر برنامج الموسيقى Logic Pro الجديد أدوات برمجة وتأثيرات وآلات إيقاع وآلات توليف يمكن استعمالها  باللمس المتعدد.  

 


ويظهر Logic Pro الجديد كل الأدوات والتصحيحات والإعدادات المسبقة والعينات والحلقات المتاحة في نطاق مركزي جديد باسم متصفح الصوت Sound Browser، حيث يمكن تشغيل الصوت والاستماع إليه بنقرة زر قبل  تنزيل المشروع.

 


ويمكن استعمال الميكروفون المدمج في الحاسوب اللوحي آي باد لتسجيل الأصوات والآلات، ويشتمل الإصدار آيباد برو على 5 ميكروفونات لتسجيلات بجودة الاستوديو.

 


وأعلنت أبل طرح الإصدارات الجديدة في 23 مايو (أيار) الجاري، وتتطلب البرامج الجديدة نظام تشغيل بدءاً من الإصدار "آيباد أو إس 16.4" ويحتاج البرنامج Final Cut Pro إلى معالج M1 على الأقل، أما برنامج Logic Pro فيتطلب المعالج A12 Bionic على الأقل.

 

 

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