آبل تطلق جهاز آيباد القابل للطي في عام 2024

الوكيل الإخباري-قبل إنتاج جهاز آيفون قابل للطي، تخطط آبل لإنتاج جهاز آيباد القابل للطي في عام 2024، وفقاً لمحللين تابعين للشركة.



تخطط آبل لإطلاق آيباد القابل للطي في عام 2024 كمقدمة لأجهزتها القابلة للطي قبل اعتمادها على أجهزة آيفون.



وقال بن وود، رئيس الأبحاث في مؤسسة “سي سي إس إنسايت”، في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” إنه ليس من المنطقي أن تصنع آبل جهاز آيفون قابل للطي في الوقت الحالي. وأضاف: "نعتقد أنهم سيتجنبون هذا الاتجاه وربما سيجربون إنتاج آيباد قابل للطي كبداية”.



وفقاً للمحلل روس يونغ، تختبر شركة آبل شاشة آيباد‌ قابلة للطي يبلغ حجمها حوالي 20 بوصة، إذ من المتوقع أن يصل الجهاز إلى السوق في عام 2026 أو 2027.



ويقال إن شركة آبل تعمل مع شركة “إل جي” لإنشاء غطاء زجاجي فائق النحافة يمكن استخدامه في منتجات الشركة القابلة للطي. ولا يزال الشكل الدقيق لـ “آي باد” القابل للطي، غير واضح حتى الآن، وفق ما أورد موقع “ماك رومرز” الإلكتروني.

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