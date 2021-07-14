آبل تطلق حزمة بطارية MagSafe

الوكيل الإخباري - بالنظر إلى أن موقع آبل عبر الويب يعرض أوقات التسليم لحزمة البطارية في وقت مبكر من 22 يوليو، يبدو أن هذا التحديث يصدر قريبًا لدعمها.



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وتقدم آبل أيضًا محفظة يمكن أن تلتصق مغناطيسيًا بالجزء الخلفي من هاتفك.





وإذا احتاج كل من آيفون وحزمة بطارية MagSafe إلى الشحن، فيمكنك شحنهما في نفس الوقت، قم بتوصيل حزمة بطارية MagSafe بجهاز آيفون ومن ثم قم بتوصيل الحزمة بمحول طاقة. باستخدام محول طاقة بقدرة 20 واط أو أعلى، يمكن لمجموعة MagSafe شحن جهاز آيفون بما يصل إلى 15 واط من طاقة الشحن.



ويمكنك أيضًا شحن كليهما إذا قمت بتوصيل حزمة بطارية MagSafe بجهاز آيفون ومن ثم قم بتوصيل جهاز آيفون بمصدر طاقة، وقد ترغب في الشحن بهذه الطريقة إذا كنت بحاجة إلى توصيل جهاز آيفون بجهاز آخر أثناء الشحن، مثل إذا كنت تستخدم CarPlay سلكيًا أو تنقل الصور إلى جهاز ماك.

وإذا قمت بشحن آيفون وحزمة بطارية MagSafe في نفس الوقت. فقد يتم شحن آيفون بنسبة 80 في المئة أو أعلى قبل أن تبدأ حزمة بطارية MagSafe في الشحن.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



