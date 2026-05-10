آبل تطوّر سماعات AirPods مزودة بكاميرات ذكية

الوكيل الإخباري- تستعد آبل لإطلاق ترقية جديدة لسماعات AirPods، إذ كشف تقرير جديد أن الشركة وصلت إلى مراحل متقدمة من تطوير سماعات تضم كاميرات قادرة على تزويد المساعد الشخصي Siri ببيانات بصرية.

وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ في تقرير أخير، فقد دخلت السماعات مرحلة "اختبار التحقق من التصميم"، وهي إحدى المراحل النهائية قبل بدء اختبارات الإنتاج الواسع النطاق.



ومع ذلك، يبدو أن موعد الإطلاق ما زال مرتبطًا بتأخر تطوير النسخة الجديدة من "سيري". وقد أوضح التقرير أن آبل كانت تخطط للكشف عن السماعات خلال النصف الأول من العام الجاري، لكن تأجيل تحديث "سيري" دفع الشركة إلى إرجاء المشروع.



وتشير المعلومات إلى أن النسخة المطوّرة من المساعد الصوتي قد تصل في سبتمبر المقبل، بعد تحسين نماذجه الأساسية بالاعتماد على نماذج Gemini التابعة لشركة غوغل.



ولا تهدف الكاميرات المدمجة في السماعات إلى التقاط الصور أو تسجيل الفيديو، بل ستُستخدم لتزويد "سيري" ببيانات مرئية تساعده في فهم ما ينظر إليه المستخدم، والإجابة عن الأسئلة المرتبطة بالمشهد المحيط.