آبل تطوّر سماعات AirPods مزودة بكاميرات ذكية

وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ في تقرير أخير، فقد دخلت السماعات مرحلة "اختبار التحقق من التصميم"، وهي إحدى المراحل النهائية قبل بدء اختبارات الإنتاج الواسع النطاق.
ومع ذلك، يبدو أن موعد الإطلاق ما زال مرتبطًا بتأخر تطوير النسخة الجديدة من "سيري". وقد أوضح التقرير أن آبل كانت تخطط للكشف عن السماعات خلال النصف الأول من العام الجاري، لكن تأجيل تحديث "سيري" دفع الشركة إلى إرجاء المشروع.
وتشير المعلومات إلى أن النسخة المطوّرة من المساعد الصوتي قد تصل في سبتمبر المقبل، بعد تحسين نماذجه الأساسية بالاعتماد على نماذج Gemini التابعة لشركة غوغل.
ولا تهدف الكاميرات المدمجة في السماعات إلى التقاط الصور أو تسجيل الفيديو، بل ستُستخدم لتزويد "سيري" ببيانات مرئية تساعده في فهم ما ينظر إليه المستخدم، والإجابة عن الأسئلة المرتبطة بالمشهد المحيط.
وقد يتيح ذلك استخدامات عملية جديدة للذكاء الاصطناعي البصري، مثل التعرّف على مكونات الطعام واقتراح وصفات مناسبة، أو تقديم إرشادات المشي اعتمادًا على المعالم المحيطة، إضافة إلى إنشاء تذكيرات مرتبطة بالأشياء التي ترصدها السماعات.
