الأحد 2026-05-10 02:32 م

آبل تطوّر سماعات AirPods مزودة بكاميرات ذكية

آبل تطوّر سماعات AirPods مزودة بكاميرات ذكية
تعبيرية
 
الأحد، 10-05-2026 12:17 م

الوكيل الإخباري-   تستعد آبل لإطلاق ترقية جديدة لسماعات AirPods، إذ كشف تقرير جديد أن الشركة وصلت إلى مراحل متقدمة من تطوير سماعات تضم كاميرات قادرة على تزويد المساعد الشخصي Siri ببيانات بصرية.

اضافة اعلان


وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ في تقرير أخير، فقد دخلت السماعات مرحلة "اختبار التحقق من التصميم"، وهي إحدى المراحل النهائية قبل بدء اختبارات الإنتاج الواسع النطاق.


ومع ذلك، يبدو أن موعد الإطلاق ما زال مرتبطًا بتأخر تطوير النسخة الجديدة من "سيري". وقد أوضح التقرير أن آبل كانت تخطط للكشف عن السماعات خلال النصف الأول من العام الجاري، لكن تأجيل تحديث "سيري" دفع الشركة إلى إرجاء المشروع.


وتشير المعلومات إلى أن النسخة المطوّرة من المساعد الصوتي قد تصل في سبتمبر المقبل، بعد تحسين نماذجه الأساسية بالاعتماد على نماذج Gemini التابعة لشركة غوغل.


ولا تهدف الكاميرات المدمجة في السماعات إلى التقاط الصور أو تسجيل الفيديو، بل ستُستخدم لتزويد "سيري" ببيانات مرئية تساعده في فهم ما ينظر إليه المستخدم، والإجابة عن الأسئلة المرتبطة بالمشهد المحيط.


وقد يتيح ذلك استخدامات عملية جديدة للذكاء الاصطناعي البصري، مثل التعرّف على مكونات الطعام واقتراح وصفات مناسبة، أو تقديم إرشادات المشي اعتمادًا على المعالم المحيطة، إضافة إلى إنشاء تذكيرات مرتبطة بالأشياء التي ترصدها السماعات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحكومة تكثف جهودها لضمان وصول المياه بعدالة للمواطنين خلال الصيف

أخبار محلية الحكومة تكثف جهودها لضمان وصول المياه بعدالة للمواطنين خلال الصيف

عثمان الحسنات ينتقد ضعف وتأخر الترويج لمشاركة الأردن في كأس العالم 2026

خاص بالوكيل عثمان الحسنات ينتقد ضعف وتأخر الترويج لمشاركة الأردن في كأس العالم 2026

تعبيرية

المرأة والجمال حمّامات الساونا وتأثيرها على جفاف الشعر

"الميثاق الوطني" النيابية تبحث ترتيبات المرحلة المقبلة

شؤون برلمانية "الميثاق الوطني" النيابية تبحث ترتيبات المرحلة المقبلة

تعبيرية

المرأة والجمال نصائح فعّالة للعناية بالبشرة الحساسة خلال الفصول الانتقالية والصيف

ا

أخبار محلية الإعلان عن مبادرة لتأهيل أحياء سكنية وشوارع تجارية بالعاصمة عمّان

ل

شؤون برلمانية "الحريات النيابية" تؤكد أهمية التوسع بالعفو العام ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونية

الكويت: رصد مسيّرات داخل المجال الجوي والتعامل معها وفق الإجراءات

عربي ودولي الكويت: رصد مسيّرات داخل المجال الجوي والتعامل معها وفق الإجراءات



 
 






الأكثر مشاهدة

 