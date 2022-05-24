آبل تعرضت لمحاولة غش من أحد مورديها الصينيين

الوكيل الإخباري - قد تخسر الشركة الصينية المصنعة للشاشات BOE ما يصل إلى 30 مليون طلب من شركة آبل لتصنيع شاشات لأجهزة آيفون 14 القادمة بسبب الغش في تصميم شاشات آيفون 13.

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واحتلت BOE المرتبة الثالثة في سلسلة توريد آبل، بعد سامسونج وإل جي. ولكن كانت لا تزال تأمل في إنتاج ما يصل إلى 40 مليون شاشة OLED هذا العام لمجموعة من نماذج آيفون.



وكانت الشركة تكافح لشراء ما يكفي من رقاقات برامج تشغيل الشاشة. كما عانت من معدلات الإنتاج المنخفضة – نسبة الوحدات تجتاز فحص مراقبة الجودة.



وتمثل معدلات العائد تحديًا دائمًا لموردي آبل، نظرًا لأن مواصفات الشركة غالبًا ما تكون أكثر تشددًا من تلك التي يحددها صانعو الهواتف الذكية الآخرون.



ومن الواضح أن BOE كانت تعاني من عوائد منخفضة لدرجة أنها قررت الغش، من خلال خفض المواصفات عبر شاشات آيفون التي تصنعها.



وكلفت آبل BOE بصنع شاشات آيفون 13 في شهر أكتوبر الماضي. ولكن فشل عدد كبير جدًا من شاشات الشركة في اجتياز فحوصات مراقبة الجودة. وحاولت BOE حل هذه المشكلة عن طريق تغيير المواصفات دون إخبار آبل.



ولكن الصفقة انتهت عندما ضبطت آبل BOE وهي تغير عرض الدائرة لترانزستورات الفيلم عبر لوحات OLED التي صنعتها لجهاز آيفون 13 في وقت سابق من هذا العام، مما جعلها أكثر سمكًا، وبالتالي أسهل في التصنيع.



وتم ذلك التعديل دون موافقة آبل. ونتيجة لذلك، لم تتمكن BOE من تلقي أي طلبات من شركة كوبرتينو للوحات OLED عبر سلسلة آيفون 14

وأرسلت الشركة الصينية مديرًا تنفيذيًا وموظفين إلى مقر شركة آبل بعد الحادث لشرح سبب تغيير عرض الدائرة للترانزستورات.



كما طلبوا أيضًا من صانعة آيفون الموافقة على إنتاج لوحات OLED لجهاز آيفون 14. ولكن لم يتلقوا ردًا واضحًا منها.



ويبدو أن شركة كوبرتينو على استعداد لتقديم طلب لنحو 30 مليون لوحة OLED، كانت تعتزم منحها إلى BOE قبل الحادث، إلى سامسونج وإل جي بدلاً من ذلك.



ومن المرجح أن يبدأ صانعو اللوحات بالإنتاج في الشهر المقبل على أقرب تقدير. ولم تحصل BOE بعد على موافقة من آبل لتصنيع لوحات OLED لسلسلة هواتف آيفون 14 الذكية القادمة.

البوابة العربية للأخبار التقنية