"آبل" تعلن ميزة أمنية جديدة لمستخدمي آيفون

وتعتمد المزايا الجديدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لرصد المكالمات والرسائل المشبوهة، والتنبيه إلى روابط التصيد الاحتيالي قبل التفاعل معها، في إطار جهود الشركة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات والحسابات الشخصية والمالية لمستخدمي هواتف آيفون.
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