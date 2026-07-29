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آبل تعيد تصميم شاشة القفل في تحديث iOS 27

ثشي
تعبيرية
 
الأربعاء، 29-07-2026 11:38 ص
الوكيل الإخباري-   أدخلت شركة "آبل" تحسينات جديدة على شاشة القفل في نظام التشغيل "iOS 27"، لتمنح المستخدمين تصميمًا أكثر بساطة وأناقة مع إبراز الخلفيات بشكل أفضل.اضافة اعلان


ومن أبرز المزايا الجديدة:

* ويدجت ساعة مصغّر بجانب التاريخ بدلًا من الساعة الكبيرة التقليدية.
* إنشاء خلفيات مخصصة بالذكاء الاصطناعي عبر "Apple Intelligence".
* توسيع الصور بذكاء لتناسب الشاشة دون قصّها.
* التحكم بدرجة شفافية العناصر والويدجت.
* عرض ردود "سيري" داخل "الجزيرة التفاعلية" لتقليل التشتيت.

ويتوافر النظام حاليًا بنسخته التجريبية، على أن يُطرح رسميًا في سبتمبر المقبل للأجهزة الداعمة بدءًا من "iPhone 11" وما بعده.
 
 


gnews

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