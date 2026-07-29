آبل تعيد تصميم شاشة القفل في تحديث iOS 27

ومن أبرز المزايا الجديدة:
* ويدجت ساعة مصغّر بجانب التاريخ بدلًا من الساعة الكبيرة التقليدية.
* إنشاء خلفيات مخصصة بالذكاء الاصطناعي عبر "Apple Intelligence".
* توسيع الصور بذكاء لتناسب الشاشة دون قصّها.
* التحكم بدرجة شفافية العناصر والويدجت.
* عرض ردود "سيري" داخل "الجزيرة التفاعلية" لتقليل التشتيت.
ويتوافر النظام حاليًا بنسخته التجريبية، على أن يُطرح رسميًا في سبتمبر المقبل للأجهزة الداعمة بدءًا من "iPhone 11" وما بعده.
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