آبل تعيد تصميم شاشة القفل في تحديث iOS 27

11:38 ص

الوكيل الإخباري- أدخلت شركة "آبل" تحسينات جديدة على شاشة القفل في نظام التشغيل "iOS 27"، لتمنح المستخدمين تصميمًا أكثر بساطة وأناقة مع إبراز الخلفيات بشكل أفضل. اضافة اعلان





ومن أبرز المزايا الجديدة:



* ويدجت ساعة مصغّر بجانب التاريخ بدلًا من الساعة الكبيرة التقليدية.

* إنشاء خلفيات مخصصة بالذكاء الاصطناعي عبر "Apple Intelligence".

* توسيع الصور بذكاء لتناسب الشاشة دون قصّها.

* التحكم بدرجة شفافية العناصر والويدجت.

* عرض ردود "سيري" داخل "الجزيرة التفاعلية" لتقليل التشتيت.



ويتوافر النظام حاليًا بنسخته التجريبية، على أن يُطرح رسميًا في سبتمبر المقبل للأجهزة الداعمة بدءًا من "iPhone 11" وما بعده.









