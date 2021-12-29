الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

وفاة مواطن غرقاً داخل بركة اسماك في اربد

صندوق الزكاة يدفع 70 ألف دينار عن 90 غارمة

العيسوي يلتقي بمجموعة من شيوخ ووجهاء البدول في لواء البتراء

تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون في الاردن

في حادثة مؤسفة.. مُسن يتعرض لهجوم من 20 كلب ضال بوسط البلد

التربية تشكل لجنة لتحديث مواصفات أثاث المدارس

لمواجهة كورونا .. فلسطين تمدد حالة الطوارئ

التنمية : 20 ألف دينار قيمة دعم الجمعيات لعام 2021

الأمن : قوة أمنية لنقل وتأمين اسئلة التكميلي

أسعار الذهب محليا

الأربعاء، 29-12-2021 02:58 م

آبل تمنح مكافآت نادرة بقيمة 180 ألف دولار لبعض موظفيها لمنع الانشقاقات إلى Meta

61cc17e14236045d40498b7d (1)


الوكيل الإخباري - منحت شركة آبل بعض مهندسيها مكافآت أسهم كبيرة تبدأ من 50000 دولار إلى 180000 دولار في محاولة لدرء الانشقاقات نحو منافسيها، وتحديدا Meta.

وتضم المجموعة أولئك الذين يعملون في تصميم السيليكون والأجهزة ومجموعة البرامج والعمليات المختارة، وفقا لبلومبرغ.

اضافة اعلان

 

وتلقى العديد من المهندسين مبالغ تقارب 80 ألف دولار أو 100 ألف دولار أو 120 ألف دولار في صورة أسهم، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر للمنافذ الإخبارية.

وتقول بلومبرغ إن الأسهم تستحق أكثر من أربع سنوات، ما يوفر حافزا للبقاء في شركة آبل، ومنحت لأولئك الذين يتمتعون بأدائهم العالي في العمل.

ويشاع أيضا أن الشركة المملوكة لمارك زوكربيرغ تعمل على تطوير ساعتها الذكية الخاصة بها. ووظفت Meta حوالي 100 مهندس من آبل في الأشهر القليلة الماضية، لكن آبل استحوذت على نصيبها من الموظفين الرئيسيين من عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

 

ومع ذلك، لم يحصل جميع مهندسي شركة آبل على المكافآت، كما أن من استبعدوا قالوا إن "عملية الاختيار تعسفية''، وفقا لبلومبرغ.

ووفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، فإن هذا النوع من التعويض نادر جدا في آبل، حيث يحصل الموظفون عادة على راتب أساسي ووحدات مخزون ومكافأة نقدية.


الديار 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
Budgeting-Apps

تعرفي إلى أفضل تطبيقات إدارة الميزانية

1787216-487224661

الميتافيرس ستحول الموضة والأزياء إلى عالم افتراضي

8eca880e-5584-4e28-ab36-8c6291e10d25

إليكِ أفضل تطبيقات اللياقة البدنية

147-173905-apple-stops-production-iphone-ipad-supply-crisis_700x400

أكبر خسائر آبل في عام 2021

intro_panel

أفضل محركات البحث على الإنترنت بجانب غوغل

The-Best-Android-Apps-ToTurn-Your-Photo-Into-Cartoon-1024x777-removebg-preview

أفضل التطبيقات لتحويل الصور إلى رسومات كرتونية

أخبار متعلقة
e4fba40143f775b83c3bc46330a81ff8

آبل تواجه تحقيقًا مع تصاعد التوترات مع الموظفين

160404Image1-1180x677_d

آبل تطلق خطة جديدة لخدمات الموسيقى

New-Project12-min-4-750x430

خطوات استخدام آيكلاود عبر أجهزة أندرويد

iStock-458610713

آبل تزيل الإشارات إلى تقنية اكتشاف CSAM

4923398286104202

ميزات هامة جداً بتحديث أيفون

146-024513-apple-acquires-more-than-20-companies_700x400

بولندا تحقق مع آبل بشأن شفافية تتبع التطبيق