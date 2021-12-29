آبل تمنح مكافآت نادرة بقيمة 180 ألف دولار لبعض موظفيها لمنع الانشقاقات إلى Meta

الوكيل الإخباري - منحت شركة آبل بعض مهندسيها مكافآت أسهم كبيرة تبدأ من 50000 دولار إلى 180000 دولار في محاولة لدرء الانشقاقات نحو منافسيها، وتحديدا Meta.



وتضم المجموعة أولئك الذين يعملون في تصميم السيليكون والأجهزة ومجموعة البرامج والعمليات المختارة، وفقا لبلومبرغ.

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وتلقى العديد من المهندسين مبالغ تقارب 80 ألف دولار أو 100 ألف دولار أو 120 ألف دولار في صورة أسهم، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر للمنافذ الإخبارية.



وتقول بلومبرغ إن الأسهم تستحق أكثر من أربع سنوات، ما يوفر حافزا للبقاء في شركة آبل، ومنحت لأولئك الذين يتمتعون بأدائهم العالي في العمل.



ويشاع أيضا أن الشركة المملوكة لمارك زوكربيرغ تعمل على تطوير ساعتها الذكية الخاصة بها. ووظفت Meta حوالي 100 مهندس من آبل في الأشهر القليلة الماضية، لكن آبل استحوذت على نصيبها من الموظفين الرئيسيين من عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.



ومع ذلك، لم يحصل جميع مهندسي شركة آبل على المكافآت، كما أن من استبعدوا قالوا إن "عملية الاختيار تعسفية''، وفقا لبلومبرغ.





ووفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، فإن هذا النوع من التعويض نادر جدا في آبل، حيث يحصل الموظفون عادة على راتب أساسي ووحدات مخزون ومكافأة نقدية.





الديار