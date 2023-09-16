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السبت، 16-09-2023 09:56 ص

آبل تنصاع لفرنسا : سنحدث "آيفون 12" في أسرع وقت

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الوكيل الإخباري- قالت شركة آبل، الجمعة، إنها ستقوم بتحديث لجهازها آيفون 12 في فرنسا، بعد أن أثار المنظمون مخاوف بشأن الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من هذا الجهاز.

وكانت فرنسا قد أمرت بوقف مبيعات الجهاز، الذي تم إصداره في عام 2020، الثلاثاء، بعد أن وجدت أن النموذج يصدر موجات كهرومغناطيسية أكثر مما هو مسموح به.

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وقال الوزير الفرنسي المفوض للشؤون الرقمية، جان نويل بارو، في تصريح لفرانس برس، "أكدت لي شركة آبل أنها ستنفذ تحديثًا لجهاز آيفون 12 في الأيام القليلة المقبلة"

وأصرت الشركة والوزير أيضا، على عدم وجود خطر على الصحة العامة من الإشعاع.

وقالت شركة آبل في بيان، "يرتبط هذا الأمر ببروتوكول اختبار محدد يستخدمه المنظمون الفرنسيون وليس مصدر قلق يتعلق بالسلامة"، مضيفة أن الجهاز يتوافق مع قواعد الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.


وأضافت الشركة، "سنصدر تحديثًا للبرنامج للمستخدمين في فرنسا لاستيعاب البروتوكول الذي تستخدمه الجهات التنظيمية الفرنسية".

 

وكانت فرنسا قد منحت عملاق التكنولوجيا الأميركي أسبوعين لإصدار تحديث للهاتف.


سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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