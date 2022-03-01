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الثلاثاء، 01-03-2022 02:50 م

آبل تواجه سادس غرامة أسبوعية في هولندا

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الوكيل الإخباري - قالت الهيئة الهولندية للمستهلكين والسوق إنها فرضت غرامة سادسة (بقيمة 5 ملايين يورو) ضد شركة آبل لعدم امتثالها لأمر صدر لأول مرة في العام الماضي.

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ولم تمتثل آبل بعد لأمر مكافحة الاحتكار الهولندي. ويطلب الأمر من الشركة السماح لتطبيقات المواعدة المحلية بالحصول على خيار استخدام تقنية الدفع التابعة لجهات خارجية لبيع المحتوى الرقمي لمستخدمي التطبيق.


ويواجه صانع آيفون الآن غرامة قدرها 30 مليون يورو بسبب هذه المشكلة. وزادت العقوبة مرة أخرى بمقدار 5 ملايين يورو أخرى منذ يوم الاثنين الماضي.

 

وهناك احتمال زيادة 5 ملايين يورو أخرى في الأسابيع المقبلة إذا استمرت الشركة في معاندة المنظم (50 مليون يورو كحد أقصى).


وقال المتحدث باسم الهيئة: لم نتلق أي مقترحات جديدة من الشركة في الأسبوع الماضي تجعلها تتوافق مع متطلباتنا. نتيجة لذلك يجب على الشركة دفع الغرامة السادسة.


وأضاف: أوضحنا للشركة في أسبوع 14 فبراير مرة أخرى المتطلبات التي لدينا ولماذا العروض الحالية غير كافية. يبدو أن الشركة لن تجري أي تغييرات على اقتراحها الأصلي لتلبية المتطلبات.


وتلتزم الشركة بالصمت منذ أسابيع بشأن هذه المشكلة، بما في ذلك حديث رئيسة الإستراتيجية الرقمية في الاتحاد الأوروبي عن سلوكها في الأسبوع الماضي متهمة الشركة بتكتيك متعمد لاختيار دفع الغرامات بدلاً من الامتثال لأوامر المنافسة.

 

 البوابة العربية للأخبار التقنية

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