آبل تواجه عقبة كبيرة مع فشل مودم 5G

الوكيل الإخباري - أفاد المحلل مينغ تشي كو أن جهود شركة آبل لتطوير رقاقة مودم 5G قد فشلت، مما يعني أنها مضطرة إلى الاعتماد بشكل كبير على الموردين لجيل آيفون 15 في عام 2023.

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وتمثل هذه أخبار سيئة للشركة المصنعة لهواتف آيفون، ولكنها ممتازة لكوالكوم، التي من المقرر أن تحصل على العقد بالكامل.



وبذلت آبل على مدار السنوات العديدة الماضية جهودًا لتطوير شريحة مودم 5G من أجل الحصول على المزيد من التحكم في كيفية عمل المكونات وتقليل التكاليف، إلى جانب عدم الحاجة إلى الاعتماد على كوالكوم كمورد.



وقال كو: تشير الدراسة الاستقصائية الأحدث لسلسلة التوريد إلى أن تطوير الشريحة ربما يكون قد فشل. ويعني ذلك أن تظل كوالكوم المورد الحصري لرقاقات 5G لنماذج آيفون لعام 2023.



واعتقد كو في السابق أن أجهزة آيفون لعام 2023 من آبل قد تستخدم شرائح مودم مصممة داخليًا بدلاً من رقاقات كوالكوم.



ومن المتوقع الآن أن توفر كوالكوم نسبة 100٪ من الرقاقات لنماذج آيفون لعام 2023، بدلاً من 20٪.



ويتوقع كو أن تستمر آبل في تطوير رقاقات 5G. ولكن الأمر قد يستغرق المزيد من الوقت حتى يكتمل العمل ويكون مرضيًا للاستخدام في أجهزة آيفون والأجهزة الأخرى.

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