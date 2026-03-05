آبل توفر أغطية متعددة لحماية iPhone 17e مع MagSafe

12:02 م

أعلنت شركة Apple فتح باب الطلبات المسبقة لهاتف iPhone 17e، أحدث إضافة إلى سلسلة آيفون 17، وذلك بعد الكشف عنه يوم الاثنين، على أن يبدأ طرحه رسميًا في الأسواق يوم الأربعاء 11 مارس.





مزايا iPhone 17e



يأتي الهاتف الجديد بتحسينات ملحوظة مقارنة مع iPhone 16e، أبرزها مضاعفة سعة التخزين الأساسية، إلى جانب أداء أسرع بفضل شريحة Apple A19 ومودم Apple C1X modem.



كما يدعم الهاتف تقنية MagSafe، مع شحن لاسلكي أسرع بمرتين، إضافة إلى نظام تصوير بورتريه من الجيل التالي يتيح التحكم بالتركيز وعمق الصورة. ويتميز أيضًا بزجاج أمامي من نوع Ceramic Shield يوفر مقاومة للخدش أفضل بثلاث مرات.



الأسعار وسعات التخزين



يبدأ سعر الهاتف من 599 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت، وهي ضعف السعة الأساسية مقارنة بالجيل السابق. كما يتوفر إصدار 512 جيجابايت بسعر 799 دولارًا، أي أقل بنحو 100 دولار من سعر النسخة المماثلة في iPhone 16e.



ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأسود، والأبيض، والوردي الفاتح الجديد.



ملحقات وحماية الهاتف



طرحت Apple ثلاثة أنواع من الأغطية المتوافقة مع الهاتف، تشمل:



غطاء سيليكون مع MagSafe بسعر 49 دولارًا



غطاء شفاف مع MagSafe بسعر 49 دولارًا



غطاء Beats مع MagSafe بسعر 45 دولارًا



ويتميز الغطاء السيليكون بوجود فتحات لتثبيت حزام كتف من آبل أو أي حزام آخر.



كما يدعم الهاتف الشحن السريع باستخدام محول طاقة USB-C بقدرة 20 واط، ما يتيح شحن 50% من البطارية خلال 30 دقيقة تقريبًا.



ويأتي iPhone 17e بديلاً لهاتف iPhone 16e الذي أطلقته آبل قبل عام، في حين لا تزال الشركة تبيع هاتفي iPhone 16 وiPhone 16 Plus ضمن تشكيلتها الحالية.






