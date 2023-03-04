آبل توقف إطلاق تطبيق بريد إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري - أفادت التقارير أن شركة آبل قد أوقفت الموافقة على تحديث تطبيق البريد الإلكتروني "بلو ميل" BlueMail المدعوم بالذكاء الاصطناعي.



وفقاً لتقرير نشر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، تم إيقاف تحديث تطبيق البريد الإلكتروني "بلو ميل" الذي يستخدم إصداراً مخصصاً من نموذج لغة "جي بي تي 3" الخاص بشركة أوبن آل.





وقد انتقد بين فولاتشل، المؤسس المشارك لشركة بليكس إنك، إجراء آبل، وقال، إنه يؤخر استفادة المستخدمين من هذا الابتكار.





لماذا قامت آبل بإيقاف التحديث على تطبيق البريد الإلكتروني؟

أفادت التقارير أن شركة آبل قد أخرت موافقة متجر التطبيقات على تحديث لـ"بلو ميل" بسبب مخاوف من أنه قد يولد محتوى غير لائق للأطفال، لأنه لا يتضمن ميزة تصفية للمحتوى ولا يناسب الأطفال.





للحصول على موافقة آبل، قد يحتاج "بلو ميل" إلى تحديد قيود لعمر المستخدمين بعمر 17 عاماً أو أكثر، أو تضمين تصفية المحتوى التي تطالب بها آبل. في الوقت الحالي، تم تحديد التقييد العمري للتطبيق على المستخدمين الذين يبلغون من العمر أربعة أعوام فما فوق.





وليست هذه المرة الأولى التي ينشأ فيها خلاف بين آبل وبلو ميل، إذ نشأت عدة نزاعات بينهما كان أهمها رفع شركة بلو ميل دعوى قضائية على آبل زعمت خلالها أن ميزة "تسجيل الدخول" في آبل تنتهك إحدى براءات الاختراع الخاصة بها، وفق ما أورد موقع "إن غادجيت" الإلكتروني.



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